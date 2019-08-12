https://static.news.ru/photo/622cbe00-bd0a-11e9-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: О. Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС

Военный склад боеприпасов в селе Каменка Красноярского края, где произошёл серьёзный пожар, расформируют в 2020 году.

Полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года, — цитирует РИА Новости командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина.

По его словам, все непригодные боеприпасы будут уничтожены, а пригодные отвезут на другие склады.

Как писал News.ru, в результате двух ЧП в воинской части в Ачинском районе Красноярского края пострадали 30 человек. Там произошли серии взрывов на складе боеприпасов. Первая серия взрывов на складе войсковой части 74008 случилась 5 августа. Там базируются ракетные войска стратегического назначения. Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования.