18 января 2026 в 14:55

Четырехлетний мальчик захлебнулся в сауне

В Приамурье четырехлетний мальчик захлебнулся в сауне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Белогорске произошел несчастный случай, в результате которого в бассейне сауны утонул ребенок, сообщает СК по Амурской области. Мальчик приехал в город из Благовещенска вместе с родителями в гости. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент случился в помещении, расположенном в здании физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. По предварительным данным, четырехлетний мальчик плавал на надувном круге, но через некоторое время родные обнаружили его в воде уже без признаков жизни.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи восстанавливают хронологию событий того вечера, чтобы понять, как ребенок остался без контроля взрослых и что привело к несчастному случаю.

Ранее в селе Тыгда Амурской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека, их тела спасатели нашли при разборе завалов. Из-за отсутствия пожарных извещателей возгорание заметили слишком поздно, что привело к полному выгоранию здания на площади в 48 квадратных метров. Сейчас специалисты МЧС и следователи устанавливают личности погибших.

