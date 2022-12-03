В Санкт-Петербурге загорелся авторынок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на Ириновском авторынке. По предварительным данным, горит одноэтажное здание магазина автомасел размером 60х70 метров здании автоцентра. Информации о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канал регионального главка МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны. Площадь пожара уточняется. Ему присвоен дополнительный номер 1 БИС. В борьбе с огнем задействованы 38 пожарных и семь единиц техники.

На кадрах с места событий видны густые клубы дыма. По сведениям Telegram-канал, из-за задымления перекрыто движение по Ириновскому проспекту в сторону улицы Передовиков.

Накануне в Москве произошел пожар на Микояновском мясокомбинате. Горели пятый этаж и крыша здания, площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Из здания были эвакуирован 12 человек, пострадавших нет.

20 ноября в столице загорелся цветочный склад на Комсомольской площади. Огнем было охвачено 2,5 тысячи квадратных метров, в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек.