В Санкт-Петербурге от должности освободили ректора университета Герцена

Ректор Российского государственного педагогического университета (РГПУ ) имени Герцена в Санкт-Петербурге Сергей Богданов освобождён от занимаемой должности в связи с истечением срока действия трудового договора. Об этом сообщается на сайте вуза.

Исполняющим обязанности ректора назначен Василий Рабош. Он является доктором философских наук и заслуженным работником Высшей школы РФ.

Ранее сообщалось, что в 2017 году руководство Санкт-Петербургского государственного университета, где Сергей Богданов в то время занимал должность проректора, инициировало доследственную проверку, по результатам которой обнаружились несоответствия в финансовых документах.

В результате Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Богданова. В августе 2017 года Богданов сообщил, что уголовное дело отменено.

Должность ректора РГПУ Сергей Богданов занял осенью 2017 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать ПТУ вместо вузов.