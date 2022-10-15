В Санкт-Петербурге мотоциклист сбил пятерых пешеходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мотоциклист сбил пятерых пешеходов, пишет «Фонтанка». Отмечается, что мотоциклист не успел среагировать на перестраивающиеся автомобили и столкнулся с внедорожником Land Rover, после чего врезался в пешеходов. Пятеро людей получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации агентства, двое пешеходов и мотоциклист находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее в Ленинградской области были госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе. Автобус, перевозивший школьников к месту учебы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой SAAB.

По данным прокуратуры Ленобласти, в автобусе находились 22 ребенка. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых — водители автобуса и легкового автомобиля. Все пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести.