В Самаре психбольной пробил доской голову участковому

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Психически больной 62-летний мужчина пробил доской голову участковому полицейскому в Самаре, передает Telegram-канал «112». По сведениям канала, бригада психиатрической помощи вызвала полицейского, чтобы тот помог справиться с буйным мужчиной. Присутствие участкового не смутило пожилого человека, он схватил дверцу от тумбочки и ударил полицейского в висок.

Участковый попал в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, а агрессора увезли в психиатрическую клинику.

2 февраля мужчина открыл стрельбу вблизи торгового центра в Ростове-на-Дону. Его сначала заметили с оружием в руках по камерам наблюдения. Охранник ТЦ попытался его обезвредить. Подозреваемый вырвался и скрылся на черном внедорожнике. Брошенный автомобиль полицейские обнаружили напротив другого городского ТЦ. Известно, что мужчина, устроивший нападение, наблюдается в местном психоневрологическом диспансере.

Позже полиция задержала стрелявшего. Им оказался 50-летний житель Азова, ранее работавший в этом торговом центре.