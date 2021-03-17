В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки

https://static.news.ru/photo/aa234106-879e-11eb-891a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Сайт ГУ МЧС РФ по Самарской области

В Ленинском районе Самары обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в 06:03 по местному времени (07:03 по Москве). Обрушилась стена жилого двухэтажного дома № 84 по улице Галактионовской. В нём зарегистрированы 22 человека, включая пятерых детей.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров, без пожара.

В результате происшествия никто не пострадал. Для обогрева жителей дома городской администрацией был выделен автобус. Решается вопрос по дальнейшему размещению граждан.

В настоящее время в Самаре минус два градуса. Ожидается снег.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что четыре ребёнка погибли при пожаре в Красноярском крае.