В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки

В Ленинском районе Самары обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент
Площадь обрушения составила 50 квадратных метров, без пожара.
В результате происшествия никто не пострадал. Для обогрева жителей дома городской администрацией был выделен автобус. Решается вопрос по дальнейшему размещению граждан.
В настоящее время в Самаре минус два градуса. Ожидается снег.
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