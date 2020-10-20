В сахалинском доме престарелых пожаловались Путину на 7-месячную изоляцию

https://static.news.ru/photo/b3cd4b18-12a8-11eb-8a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

В Южно-Сахалинске постояльцы дома престарелых и инвалидов записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

В нём старики пожаловались, что вот уже семь месяцев они изолированы в казённых стенах.

Мы живём, как на подводной лодке. Мы что здесь — заложники? И если до 1 октября мы ещё могли выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, то теперь наглухо закрыты в своих комнатах, — говорится в ролике.

Постояльцы учреждения возлагают ответственность за это на Минсоцзащиты населения Сахалинской области.

Как пояснили РИА Новости в министерстве, с 23 марта во всех учреждениях социального обслуживания региона введены ограничительные мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19.

В ведомстве также добавили, что для жителей дома престарелых на период ограничений были организованы дополнительные мероприятия, в том числе турниры, «весёлые старты», диско-вечеринки. Их вывозили на природу, и они гуляли во дворе.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти намерены обойтись без повторного карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом, но и не исключают такой вариант. Сценарий хоть и рассматривается как нежелательный, окончательного отказа не получил.