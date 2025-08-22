Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 08:54

В РЖД приняли меры после массовой задержки поездов в Воронежской области

РЖД: 59 задержанных в Воронежской области поездов введены в график

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день 59 поездов введены в график после массовой задержки в Воронежской области, сообщили в пресс-службе РЖД. Кроме того, 17 составов прибыли в конечные пункты. В РЖД работают над тем, чтобы нагнать время и сократить стоянки поездов в пути следования.

Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь — Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов, а 59 — введены в график, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас с опозданием следуют полсотни поездов. Задержка достигает четырех часов. При этом экипажи поездов оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие, объемы движения на южном направлении сохраняются, рейсы не отменяются.

Накануне, 21 августа, в Воронежской области был задержан 71 поезд дальнего следования. Как уточнили в РЖД, это произошло из-за нарушения работы контактной сети. Компания делает все возможное для сокращения задержек. Все пассажиры обеспечены питанием.

РЖД
поезда
задержки
Воронежская область
