В Рязанской области пьяная соседка мешала госпитализировать женщину

https://static.news.ru/photo/1f67a154-323c-11eb-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники скорой помощи в городе Сасово обратились в полицию из-за конфликта с жителями одного из домов. Соседи мешали забрать женщину, которая потом скончалась по дороге в больницу.

По предварительным данным, 27 ноября в городе Сасово Рязанской области к 44-летней местной жительнице, почувствовавшей внезапное ухудшение состояния здоровья, была вызвана бригада скорой помощи. Медики решили госпитализировать женщину.

Однако находившиеся с ней знакомые стали препятствовать действиям медицинских работников и спровоцировали конфликт, — цитирует сообщение управления СК по региону «Интерфакс».

По словам свидетелей, нетрезвая соседка женщины активно мешала медикам, в том числе светила в глаза фонариком и пыталась всё заснять на мобильный телефон. После того как в дороге женщина умерла, фельдшер написала заявление в полицию о воспрепятствовании сотрудникам скорой помощи в оказании помощи больной.

С учётом резонанса, дело было передано в СКР. Рязанские следователи проверят обстоятельства конфликта жителей и медиков, а также смерти женщины.

Как писал NEWS.ru, в карточке вызова скорой может появиться графа об оказании первой помощи и её объёме. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по первой помощи Леонид Дежурный.