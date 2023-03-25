В Росздравнадзоре пообещали разобраться с бросившей ребенка скорой помощью

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи мальчику, которого частная скорая помощь высадила, не доставив до больницы. Об этом рассказали NEWS.ru в ведомстве. Там отметили, что в случае подтверждения данного факта участники инцидента понесут наказание.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье. <...> В случае подтверждения описанных фактов участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства, — сообщили в ведомстве.

25 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в Московской области мать с задыхающимся ребенком высадили на улице из частной скорой помощи. Отец ребенка рассказал, что за транспортировку из Видного в Москву фельдшер потребовал 100 тысяч рублей. Мужчина договорился, что сначала переведет 30 тысяч рублей, но когда фельдшер увидел эту сумму, то закатил истерику. В результате родителям пришлось вызвать другую частную скорую. Ребенка успели доставить в лечебное учреждение, сейчас он восстанавливается.

Ранее 74-летний пенсионер из Москвы заявил в полицию о том, что врачи скорой помощи могли украсть у него орден Красной Звезды. В январе он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Некоторое время спустя он обнаружил, что пропал доставшийся ему от родителей орден. Мужчина обыскал всю квартиру, но семейной реликвии так и не нашел. По факту обращения проводится проверка.