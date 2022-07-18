В Ростовской области нашли завербованного СБУ уроженца ЛНР

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ФСБ России

Сотрудники ФСБ выявили в Ростовской области уроженца ЛНР, прибывшего в регион по заданию Службы безопасности Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Уточняется, что ему предстояло собрать данные о перемещении российской военной техники. Мужчине объявлено предостережение.

Выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки СБУ по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина 1965 года рождения, выходец из Кременского района ЛНР, пересек границу через пункт пропуска «Чертково». Однако выполнить задание в интересах украинской спецслужбы он не успел.

В июле сотрудники ФСБ задержали проживающего в Челябинске уроженца Украины, который сообщил о минировании военного аэродрома Шагол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).