В Челябинске задержали уроженца Украины за «минирование» авиабазы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали проживающего в Челябинске уроженца Украины, который сообщил о минировании военного аэродрома Шагол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), рассказали РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

О якобы готовящемся взрыве мужчина сообщил некоторое время назад. При этом он находился в нетрезвом состоянии и свои слова сопровождал лозунгами запрещенных в России экстремистских организаций. После задержания уроженец Украины дал признательные показания.

Силовики также установили, что ранее 44-летний подозреваемый был судим. Он привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в числе которых кража, грабеж, разбой и угон автомобиля.

Авиабаза Шагол находится северо-западнее Челябинска и является основным аэродромом для учебно-тренировочных полётов курсантов местного военного авиационного института штурманов. На нем базируются самолеты Ту-134Ш, Ту-134УБЛ и Ан-26Ш, а также он пригоден для Ил-76, Ан-22, Ту-134 и вертолетов всех типов.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступило анонимное заявление, в котором говорилось о бомбах, якобы заложенных в трех пассажирских самолетах, следующих в Москву из Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга. Некоторое время спустя выяснилось, что угрозы были ложными. Все три борта приземлились в пункте назначения, взрывчатки в них не было.