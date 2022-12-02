В Ростове-на-Дону мужчина протаранил сразу 12 машин, пытаясь припарковаться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону пьяный водитель протаранил сразу 12 автомобилей, пытаясь припарковаться во дворе дома. Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что инцидент произошел около двух часов дня и, судя по стилю езды, мужчина был пьян.

Люди рассказывали, что ехал и просто каждую машину бил и влетел уже вот в тот Ford, и уже не смог вырулить, — поделился один из жителей.

Автомобили получили разные, но достаточно серьезные повреждения. Так, у одного из владельцев пострадавшей машины не открывается капот и вытекает тосол, у других — вмятины на крыльях и дверях.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали водителя. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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