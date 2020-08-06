В Ростове-на-Дону кандидатом в депутаты гордумы выдвинули пса

https://static.news.ru/photo/5fcfb234-d7f8-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pixeldog.ru

Житель Ростова-на-Дону Сергей Пименов в шутку выдвинул своего пса, бостонского терьера по кличке Пиксель, кандидатом в депутаты Ростовской городской думы.

Об этом он рассказал РИА Новости. По словам Пименова, он сам хотел баллотироваться в депутаты около года назад, однако избирком не принял его документы. Тогда же он с семьёй купил 14-месячного пса.

Позже возникла идея — почему бы его не позиционировать как кандидата в депутаты? Тем более что кандидаты обычно в наш район доезжают только под выборы, а Пиксель здесь гуляет каждый день, — рассказал мужчина.

Позже у собаки появился свой сайт и предвыборная кампания. В их создании ему помогала команда из продюсерского центра. Программа включает в себя 15 шагов, таких как «разрешить гонять кошек», «отменить ошейники и поводки для мелких пород», «федеральный закон о разрешении спать с людьми в их кроватях» и другие.

Всё это, конечно, шутка, но там есть, например, критика по теме площадок для выгула собак, — поделился Пименов.

По его словам, от имени Пикселя можно выдвигать реальные запросы населения. Как показывает счётчик предварительного онлайн-голосования на сайте пса, за него готов проголосовать 531 человек. При этом обращаться в избирком хозяин собаки не намерен.

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