В российском регионе обнаружили очаг кори Роспотребнадзор зафиксировал очаг кори в Тамбовской области

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В Тамбовской области зарегистрировали 11 случаев заражения корью, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическая ситуация осложнилась в нескольких муниципалитетах среди цыганского населения.

За период с 4 по 14 сентября зарегистрировано 11 случаев заболевания среди цыганского населения, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что все случаи заражения лабораторно подтверждены. В очагах заболевания установлено медицинское наблюдение на 21 день и запрет на перемещение контактных лиц в указанный период.

Ведомство напомнило о необходимости профилактики кори. В частности, важно своевременно прививаться. От вакцинации не следует отказываться тем, кто еще никогда этого не делал.

Заболевание начинается с повышения температуры. Во время кори снижается аппетит, нарушается сон, появляются насморк, чихание, покраснение конъюнктив, слезотечение и светобоязнь, а также сухой грубый, «лающий» кашель. Затем начинает поэтапно распространяться сыпь.

Заболевание опасно своими осложнениями, среди которых возможны круп, энцефалит, миокардит и другие. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее.

Ранее вирусолог Сергей Вострухов заявил, что в России нельзя исключать вероятность эпидемии кори — для заболевания характерны вспышки с быстрым распространением, а передача воздушно-капельным путем составляет 95%. Специалист подчеркнул, что против кори нет специфического лечения.