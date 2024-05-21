В российском регионе мигрант подстрелил ребенка «Подъем»: в ХМАО «несовершеннолетний мигрант» подстрелил 10-летнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа несовершеннолетний мигрант подстрелил из пневматического пистолета 10-летнего велосипедиста из-за сделанного замечания, передает «Подъем». 16-летнего подростка арестовали.

Он целился из этого оружия в голову проезжающим мимо на велосипедах детям, в частности в голову шестилетнему мальчику. Другой ребенок десяти лет сделал ему замечание, за что получил выстрел в бедро, — говорится в сообщении.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что уровень преступности среди мигрантов не выше, чем в среднем по стране, а среди приезжих из Юго-Восточной Азии он, скорее всего, будет еще ниже. По его мнению, привлечение мигрантов необходимо для обеспечения роста ВВП России.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв предложил посылать гастарбайтеров в Сибирь и на Дальний Восток. По его мнению, мигрантов-преступников нужно наказывать строже, чем граждан России.

По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. Для профилактики преступлений нужно активнее приглашать в Россию русских и русскоязычных работников и целенаправленно заниматься их репатриацией, отметил депутат.