В Госдуме предложили меры по борьбе с преступностью мигрантов

Гастарбайтеров нужно посылать в Сибирь и на Дальний Восток, а мигрантов-преступников нужно наказывать строже, чем граждан России. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя NEWS.ru доклад секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

По словам Журавлёва, бесконтрольный завоз в страну миллионов гастарбайтеров, в котором заинтересованы прежде всего коррумпированные чиновники и олигархические структуры, привёл к тому, что в Россию под видом рабочей силы приехала масса криминальных элементов. Он предложил строже наказывать мигрантов за преступления.

Для этого необходимо разработать «двухконтурный» Уголовный кодекс. Чтобы за одно и то же преступление иностранец получал срок в два-три раза больше, чем получает гражданин, — заявил Журавлёв.

По его мнению, для профилактики правонарушений нужно принципиально изменить подход к миграционной политике. Чтобы быстро поправить демографический баланс, надо приглашать в Россию соотечественников, русских и русскоязычных, целенаправленно заниматься репатриацией людей, которые являются частью нашего народа, а не чужаками с абсолютно другим менталитетом.

При этом мигрантов надо направлять на специальные масштабные объекты, требующие больших трудовых ресурсов. На Крайнем Севере, к примеру, в Сибири, на Дальнем Востоке. Гастарбайтеров нужно держать в трудовых лагерях, а не в городах, где полно своих безработных.

Отработали контракт — уехали домой. И тогда всё будет нормально, — резюмировал Журавлёв.

Ранее Патрушев заявил, что приезжающие в Россию трудовые мигранты массово участвуют в распространении наркотиков.