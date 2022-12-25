В российском городе в кафе не пустили участников СВО из-за военной формы «Комсомольская правда»: в Таганроге участников СВО не пустили в кафе из-за военной формы

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В одно из местных кафе Таганрога Ростовской области не пустили участников специальной военной операции (СВО) якобы из-за военной формы, пишет «Комсомольская правда». Издание опубликовало видео, снятое, предположительно, одной из посетительниц, в котором двое мужчин говорят, что их не пустили в заведение общепита из-за дресс-кода. Представители заведения рассказали журналистам, что мужчин не пустили, так как в кафе не было свободных мест.

К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены отказать, — сказали изданию сотрудники кафе.

Они добавили, что в кафе ежедневно с 19:00 проводятся корпоративы, а мужчины пришли в 23:30. В материале газеты отмечается, что очевидцы рассказали о трезвом и адекватном состоянии военных.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в Саратове двух мобилизованных не пустили в бар. Охранник отказался пускать в заведение мужчин из-за того, что они были одеты в военную форму и находились в нетрезвом состоянии. Инцидент записали на видео и опубликовали в Сети. Как написал «Подъем», после этого в социальных сетях появились призывы собраться у заведения и потребовать у владельцев объяснений.