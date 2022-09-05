В России захотели создать новое министерство Губернатор Приморья Кожемяко предложил создать новое министерство

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко в рамках Восточного экономического форума выступил с предложением создать новое министерство. По словам главы региона, из-за большой финансовой и экономической разобщенности в вопросах регионального туризма «созрела необходимость создания единого органа». Глава Приморья добавил, что новое ведомство может взять на себя ответственность за все туристические направления, пишет РИА Новости.

Порой очень трудно выяснить, где, по какому направлению нам нужно идти. Созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направление туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами, — рассказал Кожемяко.

Губернатор указал на то, что помимо Ростуризма отдельные программы этой направленности есть в Минсельхозе, Минприроды, Минстрое и других ведомствах.

С 1 сентября 2022 года в России в тестовом режиме начала действовать единая информационная система электронных путевок для туристов. Данные всех российских путешественников заносятся в особый цифровой реестр, а самим гражданам предоставят QR-коды с зашифрованной информацией. По словам главы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, закон был принят с целью защитить россиян от возможных афер, а также для того, чтобы сделать туристический бизнес в стране более прозрачным.