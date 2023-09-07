В России выявили два новых очага сибирской язвы Два новых очага сибирской язвы выявлены в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Воронежской области зарегистрировали два новых очага сибирской язвы, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа главы региона Александра Гусева. Согласно обнародованным данным, оба очага находятся в селе Лебединка. Ожидается, что там будут введены карантинные ограничения.

Определить эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ, расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область; территорию, расположенную в 650 м западнее от д. 15А по улице Клубная, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область, — сказано в документе.

В указе также говорится о введении карантина на отдельных территориях Богучарского, Кантемировского районов. Ограничения будут действовать до 20 декабря 2023 года.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал тщательно расследовать вспышки сибирской язвы в Воронежской области. Он не исключил возможности применения спор сибирской язвы в террористических целях, однако заметил, что на сегодняшний день есть средства борьбы с распространением заболевания. По его словам, для этого важно организовывать карантинные мероприятия. Кроме того, современные антибиотики вполне способны эффективно побеждать болезнь.