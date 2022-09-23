В России открыли пункты голосования для беженцев из Донбасса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беженцы из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся на территории России, смогут проголосовать на референдумах по присоединению регионов к РФ по месту пребывания. Первые участки уже открылись на Дальнем Востоке, передает «Пятый канал».

По его данным, в настоящее время на Сахалине находятся примерно 180 беженцев из республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, еще 90 – на Камчатке. Пункты для голосования откроются и в других российских регионах, где есть вынужденные переселенцы.

Референдумы о вхождении в состав России стартуют в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Голосования продлятся до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок, в Запорожской области – 394 участка, в Херсонской области — 198.

Ранее сообщалось, что в ЛНР российские саперы начали проверять участки для голосования на предмет взрывоопасных предметов. Для их поиска задействованы служебные собаки и новейшее оборудование.