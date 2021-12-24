В роддоме Подмосковья младенцев нарядили в рождественские костюмы

В Видновском перинатальном центре новорождённых младенцев переодевают в рождественские костюмы, перед тем как отдать их семьям. Заведующая отделением новорождённых Ольга Зеленская призналась, что в медучреждении таких младенцев называют «маленькими декабрятами», пишет «360».

Называем мы их «маленькие декабрята». Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны, — рассказала Зеленская.

Родители новорождённых остались довольны таким креативным сюрпризом: один из отцов пошутил, что у младенца вырастет борода Деда Мороза к Новому году, а мать сравнила ребёнка с подарком на Рождество.

Мне принесли малышку, и она была одета в такой милый колпачок и этот мешочек. Это прямо был как подарок на Новый год или Рождество, — обрадовалась она.

Ранее неонатолог Анна Левадная рассказала, что рекордно минимальный вес выжившего новорождённого составлял около 240 граммов. Она посоветовала родителям недоношенных детей «верить в своего ребёнка», искать тематические сообщества, поддерживать друг друга и обмениваться опытом с другими парами и при необходимости обязательно обращаться к психологу.