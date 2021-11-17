Неонатолог назвала рекордно минимальный вес выжившего недоношенного ребёнка

Ежегодно в России 6-8% детей рождаются недоношенными, в последние годы показатель держится на уровне 6,2-6,5%, но в целом в мире каждый десятый младенец появляется на свет раньше срока, рассказала NEWS.ru врач-педиатр, неонатолог Анна Левадная. Собеседница подчеркнула, что рекордно минимальный вес выжившего новорождённого составлял около 240 граммов (21 неделя). 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей.

Часто окружающие неправильно воспринимают этот термин (недоношенный ребёнок. — NEWS.ru), используют его в качестве оскорблений. Это совершенно обычный термин, такие имеют хороший прогноз, вырастают полноценными людьми. Минимальные критерии для выхаживания в России — это 500 граммов и выше. Обычно минимальный срок — 22 −23 недели. В мире рекорд 21 неделя, около 240 граммов, — рассказала Левадная.

Она также посоветовала родителям, столкнувшимся с такой проблемой, «верить в своего ребёнка», искать тематические сообщества, поддерживать друг друга и обмениваться опытом с другими парами и, при необходимости, обязательно обращаться к психологу. Педиатр добавила, что продолжительность наблюдения недоношенного младенца в реанимации зависит от срока и обнаруженной патологии.

Чем меньше срок, тем больше времени должен ребёнок будет находиться в больнице. Время выхаживания зависит от тяжести состояния, и срока на котором родился ребёнок, — подытожила неонатолог.

В августе 2021-го из сингапурской больницы выписали девочку, которая, по информации газеты The Straits Times, при рождении весила всего 212 граммов и стала самым маленьким недоношенным ребёнком на планете. Всего младенец провёл в стационаре более 13 месяцев. Как стало известно, гражданка Малайзии родила младенца на три месяца раньше срока. Врачи срочно прооперировали женщину и ожидали, что вес младенца будет чуть больше 400 граммов.

Ранее сообщалось, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. К таким выводам пришли учёные больницы Mount Sinai в Нью-Йорке. Специалисты провели исследование, которое показало, что находящиеся на грудном вскармливании младенцы получают частичную защиту от COVID-19.