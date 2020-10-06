В пробах воды на Камчатке ядовитых веществ не обнаружили

https://static.news.ru/photo/507aac30-086d-11eb-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ не выявлено. Присутствуют только следы горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. В ведомстве напомнили, что ранее исследования проб воды, которые проводились Камчатским управлением гидрометеорологической службы (УГМС), показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза и по фенолу в два с половиной раза.

Проверка была начата после сообщений об изменении цвета воды у Халактырского пляжа и массовой гибели морских животных. В соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Губернатор края Владимир Солодов заявил, что власти рассматривают три версии причин загрязнения воды, включая техногенное воздействие и природный фактор.

Ситуацию прокомментировал президент Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий. Он отметил, что природе был нанесён значительный ущерб, последствия произошедшего будут проявляться в мутациях. Эксперт также добавил, что вне зависимости от обсуждаемых версий причиной стали действия человека, писал NEWS.ru.