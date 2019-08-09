https://static.news.ru/photo/88806316-bc53-11e9-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Ying/Xinhua/Global Look Press

Из-за атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима» 11 и 12 августа в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Примгидромет. По его данным, вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов региона будет идти сильный дождь. В некоторых местах количество осадков будет достигать 30 мм и более за 1 час.

В других районах также пройдут дожди, но не такие сильные. В некоторых частях Приморья ожидаются грозы, ветер до 18 м/с. Также в западных и центральных районах вода в реках поднимется на 0,6 – 1,4 м.

Наиболее паводкоопасные районы – Ханкайский, Пограничный, Спасский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский, Пожарский, Красноармейский, Тернейский, Чугуевский, Яковлевский, Анучинский, — гласит сообщение.

Ранее News.ru писал о том, что спасатели эвакуировали туристов, заблокированных на пляже из-за поднявшейся воды в районе устья ручья Чёрный приморской бухты Ежовая. Одиннадцать человек были доставлены в село Лазо, семеро от эвакуации отказались.