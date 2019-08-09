https://static.news.ru/photo/41e28686-bc27-11e9-8f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Спасатели эвакуировали туристов, заблокированных на пляже из-за поднявшейся воды в районе устья ручья Чёрный приморской бухты Ежовая. Одиннадцать человек были доставлены в село Лазо, семеро от эвакуации отказались.

Аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала застрявших в районе бухты Ежовая Лазовского района туристов, в том числе двоих детей, — сообщили в МЧС РФ по Приморскому региону.

Обильные осадки привели к подъёму воды и проезд легкового транспорта к пляжу стал невозможен. Спасатели сами вышли на связь с туристами для уточнения обстановки, хотя о прогнозе погоды людей предупреждали неоднократно. Эвакуировали их с помощью плавсредств.

Как писал News.ru, аварийные бригады восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, нарушенное штормом «Франциско». В некоторых районах частично разрушен асфальт, повалены деревья. Тропический шторм «Франциско» движется по южному побережью Дальнего Востока. В регионе в ночь на 8 августа выпало 60% месячной нормы осадков. Больше всего стихия затронула Владивосток и Партизанск.