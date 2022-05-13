В Приморье объяснили, почему КНР не открывает сухопутную границу с Россией Глава приморского агентства международного сотрудничества: КНР не откроет сухопутную границу с РФ из-за COVID-19

Фото Zou Jianpu/XinHua/Global Look Press

Китай пока не готов открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов, сообщил руководитель приморского агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. В Telegram-канале правительства края отмечается, что Пекин держит сухопутную границу закрытой из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории КНР.

В КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим продолжают действовать серьёзные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населённых пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов, — объяснил Старичков.

По его словам, действующие требования настолько строгие, что пока не удаётся даже договориться о том, чтобы водители грузовиков, которые перевозят товары между странами, на ночь оставались в Китае. Им приходится возвращаться в тот же день, когда они пересекли российско-китайскую границу.

В начале апреля Россия сняла ограничения на выезд российских граждан и въезд иностранцев через сухопутный участок границы России и КНР. Китай о послаблениях не сообщал. Россия восстановила авиасообщение с КНР 14 марта.

Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Она подразумевает, что при любом, даже малозначительном в процентном отношении росте числа инфицированных SARS власти полностью изолируют данную территорию от внешнего мира, чтобы задавить очаг инфекции в зародыше. С начала пандемии в Китае выявили более 220 тысяч случаев заражения коронавирусом и около пяти тысяч смертей от последствий заболевания.