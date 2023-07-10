В Приморье китаец попытался вывезти культурную ценность В Приморье иностранец попытался вывезти в КНР тульский самовар XIX века

Фото: Global Look Press/Russian Look/Nikolay Gyngazov

Китайский гражданин попытался незаконно вывезти из Приморья самовар, изготовленный в 19-м веке, без соответствующих документов, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни. Пятикилограммовая культурная ценность была обнаружена и конфискована таможенными службами, открыто дело об административном нарушении.

Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска «Пограничный». Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века, — говорится в сообщении.

Начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни Наталья Дикова объяснила, что жаровые самовары, изготовленные до 1900 года, считаются культурными ценностями, имеющими особую художественное значение. Таким образом, прежде чем вывозить подобные предметы, необходимо получить разрешение от Министерства культуры Российской Федерации. Нарушитель может быть оштрафован до двукратной стоимости самовара с его последующей конфискацией.

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