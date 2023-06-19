У жителя российского региона изъяли тысячи бутылок водки и коньяка «МВД Медиа»: у жителя Курганской области изъяли более семи тысяч бутылок коньяка и водки

Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У мужчины из села Половинного в Курганской области конфисковано свыше семи тысяч бутылок алкоголя, сообщил информационный портал «МВД Медиа». Среди них оказались коньяк и водка.

Совокупный объем изъятого алкоголя превысил 3,5 тысячи литров. Помимо этого, в доме 45-летнего мужчины было обнаружено приблизительно две тысячи пачек сигарет и более 500 литров спирта. Его подозревают в торговле нелегальной спиртосодержащей и табачной продукцией без маркировки.

В настоящее время изъятые товары отправлены на анализ. Ведется расследование для принятия решения о возможном возбуждении уголовного дела против мужчины.

Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что на российских складах сегодня хранятся десятки тысяч тонн арестованных контрафактных спиртосодержащих напитков, что обходится государству ежемесячно в 78 млн рублей — это почти 1 млрд рублей в год. Он пояснил, что в связи с создавшейся ситуацией в палате подготовлены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, упрощающие процедуру уничтожения «паленого» алкоголя.

Между тем в Федеральной таможенной службе отмечают, что контрафактной продукции в России становится все больше. Рост числа подделок — от лекарств до запчастей — связывают с активным запуском механизма параллельного импорта.