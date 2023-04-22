От лекарств до запчастей: какие подделки наводнили Россию, чем они опасны Число контрафактных товаров в России резко выросло. Почему покупатели только рады этому?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрафактной продукции в России становится всё больше. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, тренд подтверждают и отраслевые эксперты. Они склонны связывать рост числа подделок с активным запуском механизма параллельного импорта. Как «серые» товары попадают на прилавки и готовы ли россияне довольствоваться фальсифицированными товарами, узнал NEWS.ru.

Подделок в России правда стало больше?

По сообщению пресс-службы Федеральной таможенной службы, за 2022 год ведомством выявлено 8,2 млн единиц контрафактной продукции. Было возбуждено 563 дела в сфере защиты прав объектов интеллектуальной собственности (по статьям 14.10 КоАП РФ и 7.12 КоАП РФ). В 2021 году таможенники выявили 7,2 млн единиц контрафакта — на миллион меньше.

По заявлению заместителя руководителя ФТС Владимира Ивина, чаще всего в страну пытаются завозить поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику. Согласно приведённым им данным, контрафактный товар преимущественно поступает на рынки и в небольшие торговые точки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее эксперты прогнозировали, что доля контрафакта в товарах повседневного спроса рискует вырасти в два раза на фоне изменений в российской экономике. В частности, такую точку зрения озвучивал управляющий директор Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В каких сферах больше всего подделок

Контрафактная продукция в той или иной степени присутствует во всех отраслях, утверждают эксперты. В числе лидеров по подделкам — автомобильная промышленность.

Как сообщили NEWS.ru в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), объемы контрафакта на этом рынке заметно увеличились, однако оценить его долю и происхождение не представляется возможным. Представитель АДАК пояснил, что потребители зачастую осознанно приобретают подделки, а не оригинал, потому что разница в цене может быть весьма существенной.

В 2022 году доля поддельных автомобильных деталей на российском рынке выросла в два раза, достигнув рекордных 28%, такие данные ранее приводило аналитическое агентство Gruzdev Analyze. Отмечалось, что наибольшая доля контрафакта (18%) зафиксирована в сегменте моторных масел и технических жидкостей.

Представитель одной из торговых сетей в Поволжье Ирина Константинова рассказала NEWS.ru, что ретейлеры начали чаще сталкиваться с контрафактом в сфере детских товаров: «Много [контрафакта] в сегменте детской обуви, одежды, игрушек. Отдельной строкой можно выделить детскую воду».

Контрафакт активно приходит и в фарминдустрию. Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявлял, что за десять месяцев 2022 года в стране выявили поддельные лекарства на общую сумму один миллиард рублей. Подделки, по словам чиновника, смогла выявить система цифровой маркировки.

Директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что в отношении фармрынка действует жесткая система контроля. Вместе с тем он признал, что существует теневой сегмент рынка, которым охотно пользуется отдельная категория потребителей. Во многих случаях речь идет о препаратах, которые не присутствуют на легальном российском рынке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К примеру, в феврале американская фармацевтическая компания «Виатрис» заявила о приостановке поставок в Россию таблеток «Виагра» для лечения импотенции. После этого спрос на нее вырос на 50%. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, можно ожидать, что это вызовет активизацию производителей подделок, которые ринутся в открывшуюся нишу для удовлетворения спроса.

Поддельная «Виагра», стоящая дешевле оригинала, может содержать такие вредные вещества, как синие чернила для принтера, амфетамины, борную кислоту или крысиный яд, отмечают эксперты.

Кто заинтересован в подделках

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в разговоре с NEWS.ru признался, что не верит заявлениям о том, что ретейлеры пытаются бороться с подделками.

«Это как пчелы против меда: ретейлерам по большому счёту выгодно торговать подделками. Рынок наводняется подделками такими темпами, которые за 23 года работы я не наблюдал ни разу», — признался Федяков.

По его мнению, новый тренд можно объяснить двумя причинами: во-первых, это связано с законом, разрешающим параллельный импорт, а также отсутствием в российском законодательстве прямой ответственности за подделку известных брендов.

«С другой стороны, это связано с падением доходов населения, что автоматически рождает рост спроса на подделки. Очевидно, что потребитель, который покупает спортивный костюм или футболку фирмы Adidas за 500 рублей, прекрасно понимает, что перед ним не оригинальная продукция. Но он ее покупает, потому что у него просто банально нет денег, чтобы купить оригинал», — объясняет Федяков.

В итоге, по его мнению, складывается ситуация, при которой есть, с одной стороны, спрос на поддельные товары, а с другой — ситуация, благоприятствующая появлению нового контрафакта. «Это создает тот самый „идеальный шторм“, в котором количество подделок будет в нашей стране зашкаливать», — утверждает эксперт.

Готовы ли россияне покупать контрафакт

Согласно результатам опроса, проведенного Лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, 34% россиян готовы покупать контрафакт.

При этом наиболее популярными контрафактными товарами среди россиян являются одежда и обувь — 40%. Меньше всего наших соотечественников приобретают поддельные автозапчасти и продукты программного обеспечения (2,1% и 3,5% соответственно). Кроме того, часть россиян не против приобретать поддельные табачные изделия (22,5%) и продукты питания (21,9%).

Почему доля контрафакта растет

Экономический аналитик Артём Ермолаев склонен связывать новый тренд с запуском механизма параллельного импорта, когда ввоз зарубежных товаров в страну происходит без разрешения правообладателя. Импорт называется параллельным, потому что официальные продажи через дистрибьюторов идут вместе с продажами от самостоятельных импортеров.

Вскоре после начала специальной военной операции и последовавших западных санкций ряд иностранных производителей отказались работать на российском рынке. 29 марта 2022 года правительство России разрешило ввозить в страну продукцию без согласия производителя.

«Согласно новым правилам, ритейлер вправе приобрести продукцию не от производителя через его дистрибьюторов, а у других продавцов, самостоятельно импортируя товар в Россию. До марта 2022 года подобное поведение госорганы расценивали как нарушение закона, сейчас это признано легальным», — пояснил NEWS.ru Ермолаев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Параллельный импорт разрешен не только в России — еще, например, в США, Турции, Канаде и других странах. Однако, пояснил Федяков, там существуют другие факторы, которые сдерживают поставки подделок. Так, в этих странах присутствуют офисы правообладателей, которые контролируют поставки продукции, а также закреплено суровое наказание за производство и реализацию подделок.

В прошлом году Минпромторг составил перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта. В него, в частности, вошли автомобили и автозапчасти, бытовая техника, одежда, мебель, игрушки, спортивный инвентарь, бумага. Фактически речь идет обо всей продукции — начиная потребительскими и промышленными товарами и заканчивая сырьем.

Представитель ФТС, пожелавший сохранить инкогнито, пояснил NEWS.ru, что под параллельным импортом понимается ввоз в страну оригинальной продукции, что не имеет ничего общего с контрафактом.

«С контрафактом же ФТС боролась, борется и продолжает бороться, используя для этого самые разные меры таможенного контроля», — указал собеседник NEWS.ru.

Что говорят о контрафакте в ФТС

В конце июня 2022 года возглавлявший тогда ведомство Владимир Булавин объяснял, что параллельный импорт, легализованный в России в мае 2022 года, стал одним из способов обеспечить поставки необходимых для промышленности товаров.

Руководитель ФТС настаивал на том, что «параллельный импорт не означает контрафакта». По словам Булавина, «речь идет о ввозе оригинальных изделий, с теми же нанесенными товарными знаками, номерных изделий». Изменилась лишь схема — ввозить товары могут не только уполномоченные операторы, которые согласованы с правообладателями, отмечал глава ФТС.

«Что касается контрафакта — как мы с ним боролись, так и будем бороться», — подчеркивал Владимир Булавин. Он заверял, что «система управления рисками настроена на выявление таких [контрафактных] товаров, они определяются по различным признакам».

Чем опасные поддельные товары

Эксперт Иван Федяков считает, что к контрафакту не стоит относиться легкомысленно. Он привел пример, когда один из мировых производителей смартфонов не в должной мере проконтролировал качество поставщика аккумуляторов. Они оказались бракованными, и вскоре гаджеты начали взрываться, причем такие инциденты происходили в том числе и на транспорте.

«История рискует повториться, но в более серьезных масштабах — можно только предположить, сколько контрафактных аккумуляторных батарей завозится в страну. Некачественные изделия могут взорваться где угодно — в том числе на борту самолета. Аналогичные примеры можно приводить и про автомобильные запчасти, и про лекарственные средства, и про косметику», — заверяет Федяков.

Эксперт считает, что «недостаточный контроль качества и безопасности продукции, безусловно, негативно повлияет на потребителей и в отдельных случаях может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до летальных исходов».

По его мнению, быстро решить проблему подделок, наводнивших российский рынок, не сможет даже гипотетическое перекрытие схемы параллельного импорта.

«Поддельной продукции завезли так много, что ее реализация будет продолжаться в течение длительного времени», — убежден эксперт.

Федяков добавил, что «можно констатировать, что российский рынок превращается в большую барахолку в худшем смысле этого словам, на которой будет представлено всё что угодно, но только не оригинальная продукция, которая здесь по большому счёту не нужна ни ретейлерам, ни потребителям».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Впрочем, борьба с контрафактом чревата побочными эффектами, предупреждает в беседе с NEWS.ru генеральный директор аналитического агентства Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Она не разделяет идеи о том, что ввод цифровой маркировки позволит снизить долю фальсификата.

«Опыт введения этой системы показал лишь рост себестоимости, а также невозможность в сегменте HoReCa продавать воду. Уже несколько месяцев в ряде сетевых заведениях общепита на фудкортах перестали продавать воду из-за сложностей учета. Также остается проблема считываемости QR-кодов, а это убыток для бизнеса», — рассказала Петрова.

В то же время она отметила, что доля подделок в сегменте одежды, обуви и аксессуаров будет возрастать. Причиной этого, по мнению Марины Петровой, является «ожидаемое снижение реальных доходов россиян и желание сэкономить».