«В порядке вещей»: сочинцы о выходе из берегов реки Восточный Дагомыс

Фото: Администрация города Сочи

Вышедшая из берегов река Восточный Дагомыс в Сочи подняла уровень воды в некоторых районах выше автомобилей, но для местных жителей это привычно, рассказал очевидец Антон «Газете.Ru». По его словам, город затапливает почти каждый год, и тогда сочинцы передвигаются пешком, пока не находят возможность сесть на транспорт.

Для местного населения это в порядке вещей! Это только для гостей курорта в новинку, а для местных нормально. Такая ситуация происходит почти каждый год в зависимости от обилия осадков, и не только в Дагомысе. Такое происходит по всему Сочи, так как здесь очень много горных рек. Люди передвигаются на своих двоих, пройдут чуток вверх от реки и садятся на транспорт, а вброд люди ходят в некоторых районах Сочи ближе к морю, — сказал Антон.

Он также считает, что администрация города «не совсем бездействует», что-то, наверное, предпринимает, но справиться с горной рекой ей не под силу. Антон добавил, что виноваты и сами люди, которые поселились слишком близко к реке, а многие дома там построены незаконно.

Другая жительница Сочи Светлана рассказала, что в ее районе все работает штатно, вода ушла, дороги свободны, а пешеходные переходы были затоплены утром.

Восточный Дагомыс вышел из берегов из-за ливней. РЕН ТВ ранее опубликовал кадры, на которых видно, как потоки воды сметают всё на своём пути. В городе оказались подтоплены дворы многоэтажных домов, вода начала заливаться в подъезды. Некоторые жители не спали, пытаясь спасти имущество, в частности, припаркованные во дворах машины.