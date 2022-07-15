В подмосковном санатории дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

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В подмосковном санатории «Кратово» дети всю ночь проспали с включенной ультрафиолетовой кварцевой лампой, после чего утром проснулись с ожогами глаз, рассказали Readovka родители пострадавших ребят. Администрация учреждения умалчивает о произошедшем.

По словам собеседницы издания, четыре девочки попали в изолятор, у остальных спавших в той комнате наблюдаются жжение вокруг и внутри глаз. Врачи капали детям капли и «мазали вокруг мазью», однако о случившемся администрация лагеря решила умолчать.

Администрация ничего не сообщила о происшествии, ребенок сам позвонил вечером и рассказал. Я связалась с сотрудниками санатория, на мои вопросы не поступило ни одного ответа, сотрудник просто молчал, — рассказала мама пострадавшей девочки.

Родители пострадавших уже забрали своих детей из лагеря. Одна из мам написала заявление в прокуратуру.

Отмечается, что летние смены в «Кратово» неоднократно критиковались на протяжении нескольких лет. Родители жаловались на то, что детей обкрадывают, душат, избивают другие воспитанники смены, а после отдыха несовершеннолетние возвращаются домой с травмами и инфекциями. Кроме того, по словам одной из работниц, учреждение имеет серьезные кадровые проблемы: высокая текучка кадров и низкая квалификация персонала.

Ранее 23-летний Максим Мартынов ворвался в детский лагерь «Волжанка» под Ульяновском, к детям 9–10 лет. Там он избил шестерых воспитанников, одну девочку столкнул с кровати, а еще одну, приняв за дочь, начал обнимать и целовать. Сейчас мужчина находится в СИЗО.