В Подмосковье заметили квадрокоптер со взрывным устройством Baza: квадрокоптер со взрывным устройством замечен в Подольске

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Telegram-канал Baza сообщает, что в подмосковный Подольск залетел квадрокоптер, предположительно, со взрывным устройством. По информации канала, из-за дрона эвакуировали жителей близлежащих домов.

Baza пишет, что инцидент произошел вечером 11 июля неподалеку от частных домов, расположенных на улице Циолковского. Telegram-канал сообщает, что там был обнаружен квадрокоптер размером 20 на 20 см с прямоугольным предметом.

По информации канала, на место обнаружения квадрокоптера приехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Baza пишет, что предмет осмотрели две служебные собаки: одна из них условным сигналом показала наличие взрывчатых веществ.

Канал пишет, что полицейские эвакуировали четырех человек из ближайших домов. Baza уточняет, что квадрокоптер осмотрели взрывотехники. Возможно, он нес бомбу с взрывчатым веществом весом около 600 граммов, находку отправили на экспертизу.

В начале июля пять мощных дронов атаковали Новую Москву. В Минобороны РФ заявили, что была пресечена попытка террористических ударов БПЛА по объектам на территории Московской области.