В Подмосковье загорелся завод по производству телевизоров В подмосковном Зеленограде произошел пожар на заводе электроприборов «Квант»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В подмосковном Зеленограде произошел пожар в одном из зданий на территории завода электроприборов «Квант», который производит телевизоры Hyundai, Xiaomi и других брендов, сообщает Telegram-канал Mash. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, ему присвоен повышенный ранг сложности.

Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания. На фото, опубликованном каналом, видно, как из двух его окон идет густой дым. Сотрудники предприятия из помещения эвакуированы.

По сведениям ТАСС, в горящем здании расположены склад, столовая и офисы. В пресс-службе столичного главка МЧС NEWS.ru уточнили, что пожар произошел по адресу: улица Конструктора Гуськова, дом 2, строение 1.

Происходило загорание товаров предметов народного пользования на площади 200 кв. м, в 17:20 пожар полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на предприятии по производству пластмасс. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности. В тушении были возгорания были задействованы 32 человека и восемь единиц техники.

В селе Уручье Брянской области загорелась птицефабрика «Мираторга». Площадь пожара составила 3000 квадратных метра. Погиб один человек, предположительно, охранник.