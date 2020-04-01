В Подмосковье трое больных коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

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В Московской области состояние трёх человек на данный момент тяжёлое, а ещё 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

На данный момент всего три человека в тяжелом состоянии, на ИВЛ находятся 11 пациентов, — цитирует главу Московской области ТАСС.

К 31 марта в России заражены 2336 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 19 человек. 142 пациентам удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания. Всего в мире COVID-19 заразились более 800 тысяч человек, более 38 тысяч умерли.

Как писал NEWS.ru ранее главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.