Органам местного самоуправления рекомендовано возобновить подачу тепла в выходные и праздничные дни в связи с ожидающимся похолоданием, сообщается на сайте подмосковного Минэргетики. Глава ведомства Александр Самарин отметил, что решение было принято после обращений жителей региона.

Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни, — сказал Самарин.