Москвичам рассказали о погоде на 9 мая Гидрометцентр: погода в Москве улучшится к 9 мая

Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве 9 мая ожидается потепление до плюс 9–14 градусов, день пройдет преимущественно без осадков, ожидается слабый ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, метеоролог не исключил в этот день утренний туман.

Девятого числа ожидается антициклональный режим погоды, преимущественно без осадков, прояснения будут частные. Ночные температуры прогнозируются минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — от 9 до 14 градусов. Погода холодная, но уже не такая, как в предшествующие дни, — рассказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что данный прогноз является предварительным и будет уточняться.

Ранее Вильфанд предупредил, что 6 и 7 мая в Москве ожидаются заморозки до минус 5–7 градусов, может пойти снег. В понедельник вероятность мокрого снега будет сохраняться, а температура не превысит 6–11 градусов. Как рассказал синоптик, причиной резкого похолодания в Москве стал генетически холодный воздух, который приходит с севера.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в свою очередь предупредил, что на текущей неделе в России работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена из-за ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков. Предположительно, непогода осложнит жизнь населению одиннадцати регионов трех федеральных округов страны.