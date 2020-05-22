В Подмосковье снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом

Количество больных, госпитализируемых с коронавирусом, снизилось в Московской области с сотен до десятков в сутки.
Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв
Очевидно, что расслабляться или делать неосторожные действия недопустимо, — подчеркнул Воробьёв.
По данным федерального оперштаба, в Подмосковье за всё время пандемии зафиксировано 31 807 случаев COVID-19, из них 824 — за последние сутки. 312 человек скончались от инфекции, 4699 — выздоровели.
Как ранее сообщал NEWS.ru, с 25 мая в Московской области возобновят работу автомобильные салоны и офисы продаж недвижимости.
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