В Подмосковье снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/210ac646-9c62-11ea-81cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество больных, госпитализируемых с коронавирусом, снизилось в Московской области с сотен до десятков в сутки.

Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что система здравоохранения региона была «под жуткой нагрузкой». Сейчас ситуация чуть легче, однако власти области пока не могут гарантировать, что нет рисков её ухудшения.

Очевидно, что расслабляться или делать неосторожные действия недопустимо, — подчеркнул Воробьёв.

По данным федерального оперштаба, в Подмосковье за всё время пандемии зафиксировано 31 807 случаев COVID-19, из них 824 — за последние сутки. 312 человек скончались от инфекции, 4699 — выздоровели.

Как ранее сообщал NEWS.ru, с 25 мая в Московской области возобновят работу автомобильные салоны и офисы продаж недвижимости.