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В Подмосковье с 18 мая возобновляется техобслуживание и ремонт машин

16:30, 14 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей для всех организаций и частных лиц в Московской области планируют возобновить с 18 мая. На посещение автосалонов ограничения, введённые в рамках борьбы с коронавирусом, распространяются до 31 мая.

С 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств, торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним, — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.

Уточняется, что до 31 мая возможен ремонт только транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы Подмосковья, а также автомобилей предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Как писал NEWS.ru, власти Подмосковья отложили возобновление строительных работ до 18 мая. Деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, может быть начата не ранее этого срока, говорится в сообщении правительства Московской области.

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