В Подмосковье с 18 мая возобновляется техобслуживание и ремонт машин

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Сбежавшую из инфекционной больницы пациентку с подозрением на COVID-19 на Сахалине поймали и вернули в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, уроженка Закарпатья прибыла на Сахалин с Украины 13 мая. При обязательном осмотре в аэропорту Южно-Сахалинска у неё были выявлены симптомы ОРВИ, которые сопоставимы с коронавирусом. Её...