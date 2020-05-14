В Подмосковье с 18 мая возобновляется техобслуживание и ремонт машин

https://static.news.ru/photo/c5cc60b2-95e7-11ea-b3cd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей для всех организаций и частных лиц в Московской области планируют возобновить с 18 мая. На посещение автосалонов ограничения, введённые в рамках борьбы с коронавирусом, распространяются до 31 мая.
С 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств, торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним, — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.
Уточняется, что до 31 мая возможен ремонт только транспортных средств, обеспечивающих функционирование транспортной системы Подмосковья, а также автомобилей предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
Как писал NEWS.ru, власти Подмосковья отложили возобновление строительных работ до 18 мая. Деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, может быть начата не ранее этого срока, говорится в сообщении правительства Московской области.