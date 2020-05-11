Власти Подмосковья отложили возобновление строительных работ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, возобновление деятельности предприятий отложили до 18 мая.
Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года, — говорится в сообщении.
Также деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, может быть начата не ранее этого срока.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье за сутки скончались девять человек с коронавирусом. Режим самоизоляции в области был продлён до конца мая.
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