Власти Подмосковья отложили возобновление строительных работ

https://static.news.ru/photo/897a0ab0-93c6-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал новое постановление. Согласно документу, возобновление деятельности предприятий отложили до 18 мая.

Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года, — говорится в сообщении.

Также деятельность объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, может быть начата не ранее этого срока.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье за сутки скончались девять человек с коронавирусом. Режим самоизоляции в области был продлён до конца мая.