Жители Мытищ увидели «пыльного дьявола» из-за непогоды
Александр Чеков
Александр Чеков
14:15, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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15 июля в Московской области ожидается гроза с градом. Предупреждение об этом распространило главное управление МЧС России по региону.
15 июля с 13:00 и до конца суток местами по Московской области ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с, — сообщили на сайте ведомства.
В сетях уже появилось видео торнадо в подмосковных Мытищах. Синоптик «Фороса» окрестил его «пыльным дьяволом».
В МЧС попросили жителей не прятаться во время грозы под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Кроме того, на это время лучше отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.
Водителям на дороге нужно быть предельно внимательными. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Ранее сообщалось, что с 15 июля атмосфера начнёт приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами — короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов. В выходные пройдут ливни и «похолодает» до комфортных температур в 25 градусов.