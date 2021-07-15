Жители Мытищ увидели «пыльного дьявола» из-за непогоды

15 июля в Московской области ожидается гроза с градом. Предупреждение об этом распространило главное управление МЧС России по региону.

15 июля с 13:00 и до конца суток местами по Московской области ожидается гроза, кратковременный дождь, град, при грозе порывы ветра до 17 м/с, — сообщили на сайте ведомства.

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В МЧС попросили жителей не прятаться во время грозы под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Кроме того, на это время лучше отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

Водителям на дороге нужно быть предельно внимательными. Машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Ранее сообщалось, что с 15 июля атмосфера начнёт приобретать неустойчивость, из-за чего начнут появляться башни грозовых облаков, местами это будут сухие грозы, местами — короткие дожди, хотя температура останется около 30 градусов. В выходные пройдут ливни и «похолодает» до комфортных температур в 25 градусов.