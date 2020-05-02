В Подмосковье от коронавируса вылечились ещё 49 человек

https://static.news.ru/photo/ad5a93d8-8c59-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Семенец/ Пресс-служба Губернатора Московской области

За последние сутки из подмосковных больниц выписали 49 человек, вылеченных от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 507.

В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё 49 человек. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба.

Как писал NEWS.ru, число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось за сутки на 608. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, достигло 6374, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По данным на 2 мая, в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.