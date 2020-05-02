В Подмосковье от коронавируса вылечились ещё 49 человек

За последние сутки из подмосковных больниц выписали 49 человек, вылеченных от коронавируса, общее число выздоровевших в регионе достигло 507.
В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё 49 человек. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении Telegram-канала регионального оперштаба.
Как писал NEWS.ru, число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось за сутки на 608. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, достигло 6374, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По данным на 2 мая, в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.
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