В Москве ещё 608 человек вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3df4e7d0-8c47-11ea-9b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось за сутки на 608. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374, — цитирует её РИА Новости.

По её словам, при обнаружении у себя симптомов заболевания важно обратиться к медикам и не заниматься самолечением. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Сингапура назвали новые сроки завершения пандемии коронавируса в России. Согласно обновлённым данным, полностью она завершится 8 августа 2020 года.