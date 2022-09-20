В Подмосковье обнаружили исчезающий вид пресмыкающихся В коломенском заказнике впервые обнаружили исчезающий вид безногой ящерицы

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Ломкая веретеница

В коломенском заказнике обнаружили исчезающий вид пресмыкающихся — веретеницу ломкую, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня». Представительницу редкого вида фауны впервые нашли в заказнике «Нагорная дубрава между деревней Белые Колодези и деревней Горы».

Это пресмыкающееся относится ко второй категории редкости Красной книги Московской области. Находка нового местообитания данного вида вселяет надежду на восстановление его численности на юге Подмосковья, — сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Веретеница ломкая — это вид безногой ящерицы, ее другое название — медяница, еще в прошлом веке она считалась здесь обычным видом. Однако с 1978 года она находится под особой охраной, так как популяция стала стремительно уменьшаться. В последние годы единичные особи встречали в Серпухове, Лотошино, Талдомском, Клину, Шатуре, Подольске, Луховицах и Орехово-Зуевском.

Ранее стало известно, что администрации Можайского округа после жалобы местного жителя рекомендовали усилить контроль за организациями, которые занимаются борьбой с борщевиком Сосновского. По словам мужчины, рабочие напали на белых аистов и кидали в них ножи. Эти птицы занесены в Красную книгу Московской области.