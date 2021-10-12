В Подмосковье наградили победителей премии губернатора

Премию губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» получили 10 авторов региональных проектов. Глава региона Андрей Воробьёв лично объявил имена победителей и наградил их за самые полезные реализованные идеи, передаёт «360».

Всегда есть запрос на добрые дела, всегда добрые дела окрыляют. Всегда, когда ты оказываешься в беде, в сложной ситуации, ты рассчитываешь, что кто-то тебе поможет — родители, друзья, просто неравнодушные люди. Так у нас в Подмосковье заведено, что большое количество людей — и в этом зале, и которые дистанционно нас видят, — они помогают людям бескорыстно, — заявил Воробьёв.

Премии получили: Михаил Иванов из Красногорска за организацию городского фестиваля «Город А», автор образовательных стримов Science Talk Антон Попов, Ирина Громова и Антонина Цой за помощь в развитии детей с отклонениями, Сергей Жердёв и Наталья Быковская за создание музеев, Евгений Лукошников за организацию масштабной военно-патриотической игры, а также волонтёр и блогер Егор Балёв.

Ранее стало известно, что 11 школ Подмосковья вошли в список лучших школ России. Таким образом регион вышел на второе место в рейтинге после Москвы.