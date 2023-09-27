В Подмосковье мужчины решали конфликт с помощью бейсбольной биты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковных Мытищах между мужчинами произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них ударил другого бейсбольной битой, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавший получил множественные травмы. В настоящее время проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Канал отмечает, что драка началась из-за того, что водители не поделили между собой проезжую часть. Кто принес биту и первый применил ее в настоящее время неизвестно.

Ранее шесть сотрудников мясного павильона на рынке в Черниковке в Уфе устроили массовую резню. Отмечается, что конфликт начался из-за долга. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой участники ссоры схватились за топоры и тесаки для разделки мяса.

Помимо названных подручных средств использовалось и травматическое оружие. В итоге шестеро участников конфликта были доставлены в больницу с серьезными ранениями. У одного из них был прорублен череп. Нападавшие передвигались на машинах с номерами Ингушетии. Также в драке участвовали мигранты из Узбекистана. В настоящий момент в произошедшем разбирается региональное МВД.

До этого массовую драку устроили посетители кафе «Зуфар» в башкирском городе Баймак. Молодые люди начали словесную перепалку, после чего продолжили выяснять отношения с помощью кулаков.