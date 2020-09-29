В Подмосковье число госпитализированных с COVID-19 увеличилось в 1,5 раза

https://static.news.ru/photo/bd17aa38-023b-11eb-a21a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество госпитализаций пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в Московской области за неделю выросло почти в полтора раза. Губернатор региона Андрей Воробьёв поручил развернуть дополнительные больничные койки.

За прошедшую неделю было госпитализировано на 45–47% больше больных, чем за неделю до этого, — цитирует ТАСС Воробьёва.

На совещании с зампредами регионального правительства Воробьёв подчеркнул, что в каждом муниципалитете необходимо иметь достаточное количество лекарств от коронавируса, в том числе и тех, которые можно применять амбулаторно.

Губернатор отметил, что случаи заражения коронавирусом в подмосковных школах имеются, но ситуация пока не является критической. Он сообщил, что ситуацию проанализируют и в ближайшие дни будет принято решение по школьному обучению.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего в регионе выявили 73 171 заболевшего коронавирусом, выздоровели от инфекции 55 883 человека, умерли 1324.

Как писал NEWS.ru, учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. Собянин пояснил, что решение принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний. Дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику. Градоначальник подчеркнул, что значительная часть заболевших — это дети. Они очень легко могут передать вирус взрослым и пожилым родственникам, которые переносят болезнь тяжелее.