Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 14:54

В петербургской квартире нашли три трупа

Тела супругов и их знакомой найдены в квартире в Петербурге

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Тела троих человек обнаружили в квартире по улице Штурманской в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ. По данным ведомства, погибшие — супружеская пара и их знакомая.

Обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы.

До этого тела бабушки, дедушки и их 15-летнего внука обнаружили в подвале частного дома в деревне Полуэктово Московской области. Предварительной причиной смерти стали пары растворителя и краски. Следователи уже изъяли материалы, используемые для проведения ремонтных работ. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города. Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни. Новорожденного во время уборки в номере нашла горничная.

Cанкт-Петербург
происшествия
следствие
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин неожиданно остановил кортеж и вышел пообщаться с россиянами
Киев получит свыше 30 тысяч «умных» ударных комплектов на базе ИИ
Ароматные горячие бутерброды с золотистым сыром готовы за 20 минут!
Мощный взрыв сотряс украинский город
Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой
Пес без лап почувствовал неладное и спас мужчину от смерти
Семья садистов держала приемных детей в клетках
Депутат Рады призналась в аутизме
Составлен список стран, где назвали Россию главным врагом
Восемь человек погибли в давке перед индийским храмом
В Петербурге троллейбус провалился в яму и попал на видео
В ГД ответили, что грозит танцевавшей на мемориале в Кургане девушке
В Британии могут закрыть отель с нелегалами на фоне протестов
Водитель устроил смертельное лобовое ДТП на трассе под Смоленском
Мальчику из России разорвало руку на отдыхе в Турции: кто за это ответит?
Стало известно о судьбе российских туристов в охваченной пожарами Турции
Европейская страна впервые за 30 лет лишилась высокого кредитного рейтинга
В России откроют новое военное училище
Сотни сотрудников ООН погибли от ударов по сектору Газа
Шон Коннери: человек, который создал Джеймса Бонда
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.