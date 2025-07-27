В петербургской квартире нашли три трупа Тела супругов и их знакомой найдены в квартире в Петербурге

Тела троих человек обнаружили в квартире по улице Штурманской в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе городского главка СК РФ. По данным ведомства, погибшие — супружеская пара и их знакомая.

Обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время выясняются обстоятельств происшествия, назначены необходимые экспертизы.

До этого тела бабушки, дедушки и их 15-летнего внука обнаружили в подвале частного дома в деревне Полуэктово Московской области. Предварительной причиной смерти стали пары растворителя и краски. Следователи уже изъяли материалы, используемые для проведения ремонтных работ. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города. Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни. Новорожденного во время уборки в номере нашла горничная.