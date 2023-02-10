В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Синоптик Колесов сообщил о закрытии дамбы в Петербурге из-за угрозы наводнения

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за сильного юго-западного и западного ветра, который спровоцировал подъем воды в реках, рассказал «360» синоптик Александр Колесов. По его словам, днем температура в городе повысится до 0 градусов, а на некоторое время уйдет в плюс, но к вечеру снова снизится. Эксперт добавил, что ветер в Петербурге усилится до 15–20 метров в секунду около 14–16 часов. Он предупредил, что самая тяжелая ситуация может наблюдаться на территории между северо-востоком Финского залива в Курортном районе и Выборгским районом.

Все это смещается в сторону Санкт-Петербурга, угроза того, что будет очень высокий уровень воды, близкий к наводнению, из-за этого закрыли дамбу. <...> Снег, атмосферный фронт проходит. В начале ночи все ослабнет и станет уже более-менее спокойно, — сказал Колесов.

Синоптик добавил, что вода на Невской губе и в устье реки Невы поднимется до уровня, близкого к критическому. Эксперт подчеркнул, что наводнения в феврале нехарактерны для Петербурга. За всю историю города таких случаев было только 12, причем половина из них произошла в XXI веке, уточнил он. Эксперт заключил, что в начале ночи 10 февраля погода успокоится, а в выходные ветер стихнет и придет комфортная зимняя погода.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что 8 февраля стало самым холодным днем в Москве. Температура в этот день составила минус семь градусов.